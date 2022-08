Bestuurder die op agent probeerde in te rijden tijdens vlucht stapt zelf naar politie: “Hij gaf context en mocht beschikken”

Oostende/MiddelkerkeDe bestuurder van de Mercedes die zo’n twee weken geleden van de politie wegvluchtte en in een weide in Middelkerke belandde , heeft zichzelf bij de politie aangegeven. De man werd verdacht van poging tot doodslag omdat hij in zijn vlucht op één van de agenten probeerde in te rijden. Maar hij mocht na verhoor beschikken.

Een 22-jarige Oostendenaar stapte dinsdagavond het politiekantoor van Oostende binnen. Hij meldde zich daar samen met zijn advocaat aan. De jongeman kwam zichzelf aangeven nadat hij in de nacht van 11 op 12 augustus voor de politie was weggevlucht. Zijn wagen eindigde in een weide, maar de bestuurder kon niet meer aangetroffen worden. Hij bleef een tijdje spoorloos, maar diende zich nu dus zelf aan.

De jongeman werd die bewuste nacht door de Oostendse politie opgemerkt. De agenten wilden hem controleren, maar daar had de twintiger geen zin in. Hij reed aan hoge snelheid en met deels gedoofde lichten weg. “Daarbij probeerde hij ook in te rijden op een agent”, gaf het parket toen in een bericht mee.

Volledig scherm De Mercedes crashte in een veld in Middelkerke. © SDVO

De achtervolging eindigde voor de Oostendenaar in een weide aan de Kalkaartweg in Middelkerke. Hij crashte daar met de Mercedes, maar kon wegvluchten nog voor de politie bij de wagen arriveerde. Er werd meteen een onderzoek voor poging tot doodslag opgestart.

De 22-jarige bestuurder diende zich bijna twee weken na het ongeval dus toch zelf aan. “Hij werd verhoord en mocht nadien beschikken”, zegt Lode Vandaele, procureur bij het Brugse parket. “Hij heeft context over de feiten gegeven. Wat zijn verklaring precies was? Dat maakt deel uit van het verdere onderzoek.” Mogelijk zal de twintiger later nog vervolgd worden.

