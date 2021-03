Bestuurder (22) wordt verpletterd door Dodge Ram en sterft ter plaatse, aanrijder vlucht te voet weg: “Ik wist écht niet dat ik iemand had aangereden...”

Diksmuide Schattige puppy gedumpt aan Diksmuids station: arm dier vastgebon­den aan paal

23 maart Aan het station van Diksmuide is maandagavond een puppy gedumpt door zijn baasje. De politie is een onderzoek gestart. “Het dier was vastgebonden aan een paal en er is niemand meer komen opdagen. We vermoeden dus dat de hond er moedwillig werd achtergelaten", zegt commissaris Thierry Logghe van de politie Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst).