Bestuurder (22) wordt verpletterd door Dodge Ram en sterft ter plaatse, aanrijder vlucht te voet weg: “Ik wist écht niet dat er een ongeval was gebeurd...”

Middelkerke/Nieuwpoort“Hij nam de domme beslissing om met de auto van zijn kameraad naar huis te rijden”, stelde de advocaat van K.G. (29) maandag in de politierechtbank. De Nieuwpoortenaar pleegde een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf langs de E40 in Middelkerke. In de geleende Dodge Ram reed hij veel te snel én onder invloed achteraan in op een Renault Twingo. De 22-jarige bestuurder daarvan overleefde de crash niet. “Ik hoor u hier alleen maar over ‘ik’ praten. Niet over het slachtoffer of de nabestaanden”, sneerde de politierechter.