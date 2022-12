Benedicte vulde liefst 65 schoendozen vol cadeautjes voor de kinderen van het Koksijdse asielcentrum: “Onze hobbykamer lijkt wel het atelier van de Kerstman”

“Drie jaar geleden reageerde ik al eens op een oproep om schoendozen te vullen met kinderspullen voor vluchtelingen in het buitenland. Vervolgens schonk ik cadeautjes aan de kinderen in de kampen in Duinkerke maar dit keer wilde ik zelf een initiatief uitwerken voor kinderen en tieners uit de eigen streek. Ik draag het asielcentrum in Koksijde een warm hart toe. Daar verblijven een honderdtal kinderen. Zij hebben niet gekozen voor de situatie waar ze in zitten. Ook zij verdienen een leuk cadeautje tijdens deze feestmaand. Mijn doel was om 20 schoendozen te vullen maar het enthousiasme bij vrienden en familie was zo groot dat het er uiteindelijk 65 zijn geworden. Onze hobbykamer deed de voorbije weken vooral dienst als het atelier van de Kerstman. Zaterdagnamiddag zal ik alles bezorgen aan het centrum in Koksijde. Ik houd ook nog een deel om te schenken aan gezinnen die in verdoken armoede leven.” Benedicte plant een volgende actie binnen twee jaar, zodat ze voldoende tijd heeft om spulletjes in te zamelen.