Belgische en Franse politie houden grootschalige controleactie tegen mensensmokkel

Franse en Belgische agenten controleerden op verschillende plaatsen langs de grens, en dat van aan de kust tot in Menen. Dat gebeurde vanaf 18 uur woensdagavond tot 2 uur ‘s nachts donderdag. “We controleerden voertuigen en vrachtwagens om na te gaan of ze smokkelmateriaal of migranten aan boord hebben”, zegt Directeur Operaties West-Vlaanderen Didier Vandecasteelde van de Federale Politie. “Maar we zetten ook honden in, aan de kust waren patrouilles te paard, we speurden met een helikopter en op zee hadden we ook een politieboot. We focusten ons vooral op de zogenaamde ‘small boats’. Dat zijn kleine opblaasbare bootjes waarmee migranten de oversteek proberen te maken naar Engeland. Vroeger probeerden ze dat vooral via vrachtwagens te doen, maar meer en meer proberen ze het via zo’n opblaasbare bootjes te doen. Meer en meer proberen ze dat ook vanop de Belgische stranden. De afgelopen maand hebben we twee incidenten gehad waarbij we in totaal 130 transmigranten hebben aangetroffen die de overtocht wilden maken. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen willen we vermijden dat die bootjes en ander smokkelmateriaal tot aan de kust geraakt en proberen we dat dus via deze actie te voorkomen.”