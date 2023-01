Bart Lippens wint eindelijk fotowedstrijd van T is olifantastisch: “En dit jaar doe ik met veel plezier opnieuw mee”

LombardsijdeAl drie jaar organiseert Luc Vanhee van ‘T is olifantastisch met zijn pop Vincent een fotowedstrijd. Bart Lippens, die al sinds het begin deelneemt aan de wedstrijd, heeft dit keer voor de eerste keer kunnen winnen. Dit jaar is de wedstrijd terug voor een vierde keer en kan iedereen opnieuw deelnemen.

In 2020 startte Luc Vanhee met zijn pop Vincent aan een fotowedstrijd waarbij de mensen elke dag Vincent zoekpunten verdienen als ze raden en vinden waar zijn gele goochelvogel uithangt. “Het is nu het derde jaar op rij dat ik deze wedstrijd organiseerde en de mensen zijn er heel erg mee bezig. Deze keer namen 23 mensen deel en dat wordt elk jaar meer en meer. Het groeit dus en leeft bij de mensen”, zegt Luc. “Dagelijks post ik een foto op mijn facebookpagina T is olifantastisch om het even welk uur van de dag om het spannend te maken. Het is meestal in en rond Middelkerke dat mijn vogel te vinden is, maar soms ook daar ver van buiten. Het is echt leuk om mijn gemeente Middelkerke bijna elke dag op de kaart te zetten met de fotozoekwedstrijd. Ik heb zelf de gemeente beter leren kennen hierdoor en ben zelf nog altijd verbaasd wanneer ik een nieuw plekje vind. Ik vind het dan ook heel leuk om te doen.”

Luc kwam met het idee van een fotozoektocht tijdens de coronaperiode. “Ik was net begonnen met mijn show als buikspreker en zocht een leuke manier om reclame te maken ervoor. Zo kwam het idee om deze wedstrijd te starten en mezelf en de mensen bezig te houden. Intussen is Vincent een soort mascotte in Middelkerke geworden en kennen de mensen mij en de pop.”

Drie medailles in drie jaar

Dit weekend mocht de top drie hun medaille en prijzenpakket afhalen bij Luc. Bart Lippens uit Middelkerke, die al sinds het begin van de wedstrijd deelneemt, heeft zijn derde medaille beet. In 2020 eindigde hij tweede met 59 Vincent zoekpunten, in 2021 op de derde plaats met 75 Vincent zoekpunten en nu in 2022 eindigde hij eerste met 181 Vincent zoekpunten. De tweede plaats is voor Chris Toon uit Lombardsijde met 47 Vincent zoekpunten en de derde plaats is voor Filip Claeys uit Leffinge met 46 Vincent zoekpunten.

Bart Lippens is alvast opnieuw bezig met de volgende fotowedstrijd van dit jaar. “Ik dacht even om ermee te stoppen, maar uiteindelijk vond ik het te leuk en ben ik maar opnieuw ermee begonnen”, vertelt Bart. “In het begin was het een soort bezigheid tijdens corona. We moesten toch thuis blijven, dus volgde ik het op om toch iets te doen. Intussen ben ik grote fan geworden en blijf ik het opvolgen. Ik krijg ook wel hulp van mijn dochter onder andere wat ook wel helpt om meer punten te verzamelen. Het is heel leuk om eindelijk te winnen na een tweede en derde plek. Hopelijk kan ik dit jaar opnieuw wat punten sprokkelen.”

Intussen is Luc alweer begonnen met de fotozoekwedstrijd van dit jaar. Iedereen kan gratis deelnemen via de facebookpagina T Is Olifantastisch. Je moet raden waar de foto getrokken is door een opmerking te plaatsen bij de foto. Aan het einde van het jaar wint de persoon met de meeste punten een leuke prijs.

