Bart (38) en Steffie (36) zijn nieuwe uitbaters van beachclub De Kwinte: “Na Muchacha waren we op zoek naar iets nieuws”

Oostende­naar richt loodjesge­weer op politie aan schiet­kraam, en dat breekt hem zuur op

Was het een grap of was hij gewoon geen fan van de politie? Een 53-jarige Oostendenaar richtte in het najaar van 2021 een loodjesgeweer op een politievoertuig, toen hij op de kermis aan het schieten was. En dat brak hem zuur op in de Brugse rechtbank.