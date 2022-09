ASSISEN LIVE. “Mihael is op een beestachtige manier om het leven gekomen”: burgerlijke partijen aan het woord op proces rond campingmoord

Oostende Energiecri­sis zet voorzichti­ge domper op huwelijks­vreug­de: “Nog nooit gebeurd, er is nog plaats in de feestzaal volgend jaar”

Op de beurs Trouw en Trends in Oostende weerklonk dan wel romantische muziek op de achtergrond, als het over harde cijfers ging, was er toch wel wat twijfel. “Ja, er wordt nog gefeest”, reageert ceremoniespreekster Sofie Vandamme (26) uit Zwevegem. “Tuurlijk, maar wel met de rem op. Er is zelfs nog plaats in de feestzaal voor volgend jaar”, pikt Piet Hubrecht (36) van salons Denotter in Zedelgem in.

25 september