ASSISEN LIVE. “Diefstallen waren aanleiding voor campingmoord”: speurders en onderzoeksrechter staan stil bij tegenstrijdige verklaringen van beschuldigden

ASSISEN BRUGGE: Jurylid gewraakt na vraag over Romuald Verburgh op proces camping­moord

Op het assisenproces over de campingmoord is een van de juryleden vrijdagavond uit de jury gezet. De man had in een vraag over Romuald Verburgh (35) mogelijk zijn mening over de schuld of onschuld van de beschuldigde laten blijken. De verdediging en het openbaar ministerie vroegen onmiddellijk om hem uit de jury te verwijderen. Het hof ging daarop in.

23 september