ASSISEN. Een gruwelijk verhaal, maar niemand neemt z’n volle verantwoordelijkheid: beschuldigden van campingmoord wijzen naar elkaar

Beschuldigden Alain Deltrude (48), Julien Butera (33) en Romuald Verburgh (35) staan terecht voor de moord op Mihael Parrent (37). De feiten speelden zich op 6 december 2017 af in een caravan op camping Marva III. Het slachtoffer werd bijna onthoofd en later in brand gestoken. Het proces zal in totaal twee weken duren. Alles over de zaak leest u in ons dossier.