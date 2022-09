ASSISEN BRUGGE. “Nog nooit meegemaakt in onze carrière”: ook wetsdokters waren onder indruk van gebruikt geweld bij campingmoord

Oostende “‘Ik kom zondag naar huis’... het werden zijn laatste woorden”: Niels en zijn vriend Tim overleden twintig jaar geleden bij scheeps­ramp in Afrika

Op 26 september zal het twintig jaar geleden zijn dat de veerboot Joola bij de kust van Gambia is gekapseisd. Van de 2.000 passagiers op de boot, overleefde slechts een zestigtal het drama. Twee van de slachtoffers waren Tim Boury en Niels Vermote uit Oostende. Vrijdag 23 september organiseren vrienden en familie een hommage aan de twee levensgenieters. We spraken al even met de ouders van Tim en Niels.

23 september