Asielcentrum Lombardsijde sluit op 1 juni, voor Koksijde is er nog geen einddatum: “We hopen dat asielzoekers voor zomervakantie weg zijn”

Het is Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) die het nieuws over de sluiting van het centrum in Lombardsijde, op de grens van Middelkerke met Nieuwpoort, verspreidt. “Ik heb het gevraagd aan staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Er zitten daar momenteel 147 mensen uit vooral Afghanistan, Syrië en Palestina. Het vakantiecentrum zal vanaf juni haar toeristische activiteiten hernemen. Er komt dus geen buffercentrum.”

Hoe de kaarten in het asielcentrum in Koksijde liggen is voor burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) nog niet duidelijk. “We zullen er bij Fedasil op aandringen om het centrum op de basis in Koksijde voor het zomerseizoen te sluiten. Er wonen ruim 200 asielzoekers in die gebouwen. Aanvankelijk zouden die tegen eind vorig jaar al verhuisd zijn. In de zomervakantie hebben we onze lokale politie op volle capaciteit nodig. Laat ons hopen dat Fedasil zijn afspraak nakomt.”