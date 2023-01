Appartementsprijzen in Middelkerke schieten de lucht in

Westhoek Onderne­mers in de Westhoek staan voor uitdagend jaar: “Geef ons snel 100 hectare industrie­grond”

Voor Voka Westhoek is het duidelijk: er is nood aan meer. Vooral dan aan meer personeel en meer industriegrond. “West-Vlaanderen is meer dan Brugge, Roeselare en Kortrijk”, stelt Voka-regiovoorzitter Veurne Pieter De Brabandere. “In de Westhoek hebben we nood aan minstens 100 hectare industriegrond en snel.”

