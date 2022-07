Andrius Petkus (45) uit Litouwen wint EK Zandsculpturen

De Panne Bloedheet Bumba-pak bij 40 graden: “Héél warm, maar die glimlach van de bezoekers maakt veel goed”

Het was kalm in Plopsaland De Panne op de warmste dag van de zomer. Tussen al het gepuf en gezweet spotten we Calvin Faassen (22) uit Diksmuide. Zijn taak? De kinderen animeren in een pak van Studio 100, ook al is het bijna 40 graden. En al is het zweten geblazen, hij doet het met plezier.

17:50