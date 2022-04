André Verhaeghe viert 100ste verjaardag

André vindt het geweldig om 100 jaar te zijn. Hij heeft al een hele leven achter de rug, maar blijft gewoon zichzelf. Zijn eenvoud en zin in het leven sieren hem. Op 29 oktober 1948 stapte hij in het huwelijksbootje met Blanche Vandenbroucke, maar die overleed een tijdje geleden jammer genoeg. In 2003 vindt hij een nieuwe geliefde, Agnes met wie hij in 2005 verhuist naar Middelkerke. André was werkzaam als federaal ambtenaar, zowel in Brussel, Kortrijk en Gent. Zijn dienstbetoon zette hij ook om in zijn privétijd, vooral als gemeenteraadslid in Deerlijk, maar ook als provincieraadslid. Uit zijn publieke ambten haalde hij grote voldoening. In 1981 ging hij op pensioen.