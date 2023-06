“Anders dwangsom van 5.000 euro per dag per persoon die het hielp opbouwen”: Middelkerke moet reuzenrad verhuizen na klacht tweedeverblijver

Van Jus De Mer tot Zeevonk: deze vijf lokale bieren moet je geproefd hebben tijdens Bier Aan Zee

Voor de langste toog van het land moet je dit weekend in Middelkerke zijn, tijdens het festival Bier Aan Zee. Hét mekka voor bierliefhebbers in de streek. Een dertigtal horecazaken en brouwerijen zetten het hele weekend lang hun biertjes in de kijker, waarvan er veel in eigen regio gemaakt werden. Wij spraken vijf lokale brouwers, sprokkelden hun verhalen achter het vloeibare goud, en verzamelden hun tips. “In dit biertje proef je de bomen.”