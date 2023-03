“Als dit geen corruptie is, wat dan wel?”: Dedecker misnoegd, maar niet verrast over uitspraak raadkamer in corruptiedossier casino

Diksmuide Toxicolo­gisch onderzoek brengt duidelijk­heid na dode in Diksmuidse woning: "Dertiger stierf aan overdosis medicatie”

De 38-jarige man die enkele dagen geleden dood werd teruggevonden in zijn woning in Diksmuide stierf aan een overdosis medicatie. Dat heeft het toxicologisch onderzoek uitgewezen. Men zal nu verder nagaan over welke medicatie het precies ging en in welke omstandigheden de man die binnenkreeg.