Advocaat van bestuurster (38) na dodelijk ongeval met 17-jarige jongen: “Die vrouw zit zelf met bijzonder veel vragen”

Lombardsijde/NieuwpoortHoe is de 17-jarige jongen die woensdagnacht overleed na een ongeval in Lombardsijde, precies om het leven gekomen? Dat is de vraag die niet enkel de speurders bezighoudt, maar ook de bestuurster die hem aanreed. “Het staat absoluut nog niet vast dat het overlijden van die jongen het gevolg is van de aanrijding met het voertuig van mijn cliënte”, reageert haar advocaat.

M.D. (38) uit Nieuwpoort reed woensdagnacht met haar wagen langs de Koninklijke Baan in Lombardsijde, bij Middelkerke, toen ze naar eigen zeggen plots een klap voelde. Ze zette zich langs de kant en ging kijken of ze iets geraakt had. M.D. zag plots een 17-jarige jongen uit Dilbeek op de rijbaan liggen. De tiener was volgens de politie op weg met een elektrische step. Twee verpleegsters, die bij M.D. in de wagen zaten, dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe. Voor de jongeman kon echter geen hulp meer baten.

Geen schade

M.D. verklaarde na het ongeval meteen aan de politie dat de 17-jarige jongen al op de grond lag, toen ze hem aanreed. Vraag blijft dan hoe de tiener daar terechtkwam. Werd hij eerder aangereden door een andere wagen of was hij zelf onder invloed? Om de verklaringen van de bestuurster af te toetsen hielden speurders donderdagnacht al een reconstructie ter plaatse. “Wij waren daar zelf niet bij aanwezig”, zegt Hannes Colpaert, de advocaat van M.D. “We hebben ook nog geen inzage gehad in het dossier. Feit is wel dat de wagen van mijn cliënte bijna geen schade vertoonde. Zij zit dan ook met heel veel vragen. We wachten het verdere onderzoek af, maar er staat op heden allerminst vast dat het overlijden van die jongen het gevolg is van de aanrijding met het voertuig van mijn cliënte. Er is ook nog geen oorzakelijk verband vastgesteld tussen zijn verwondingen en de aanrijding.”

Quote Mijn cliënte wil wel haar medeleven betuigen aan de nabestaan­den van die jongen. Dit is een bijzonder tragische zaak Hannes Colpaert, Advocaat M.D.

Volgens haar advocaat is de vrouw uit Nieuwpoort danig onder de indruk van het ongeval. “Ook de twee vrouwen die bij haar in de wagen zaten zijn volledig van de kaart. Mijn cliënte heeft haar plicht gedaan. Ze is gestopt en heeft de eerste hulp geboden. Ze is dan ook nooit gearresteerd geweest. Mijn cliënte wil wel haar medeleven betuigen aan de nabestaanden van die jongen. Dit is een bijzonder tragische zaak.” Feit blijft wel dat M.D. op het moment van de aanrijding onder invloed was van alcohol. “Dat klopt, maar we willen wel benadrukken dat zij niet in staat was van dronkenschap. Ze had ook minder dan 1,8 promille in haar bloed.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.