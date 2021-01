80-jarige kan tijdig brandende flat verlaten, ook appartement van buren onbewoonbaar

Middelkerke Chef David kookte ooit voor Julia Roberts en Nicole Kidman, op kerstavond doet hij dat voor kinderen uit een weeshuis

24 december Ooit kookte David De Maré (34) voor wereldsterren als Julia Roberts, Nicole Kidman en Danny DeVito. Sinds kort roert hij in de potten van zijn cateringzaak GOUST in het dorpje Mannekensvere bij Middelkerke. Op kerstavond dient David in het Antwerpse Hoboken verse pastagerechten op in een weeshuis. “Ik heb altijd moeten knokken voor mijn plaats. Nu richt ik me volledig op de zwakkeren die het zelf moeilijk hebben in deze coronaperiode.”