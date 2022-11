55 koppels genieten van gouden avond

De viering van de gouden bruiloften is een jaarlijkse traditie en kent veel succes bij de gouden koppels. Verantwoordelijke Sandra Bulcke: “Net zoals vorig jaar liepen de inschrijvingen heel snel binnen en waren alle koppels heel erg blij dat ze erbij waren. Tot het einde van het feest stond de dansvloer vol. Zelfs burgemeester Dedecker schudde zijn benen goed los!”

Naast de 55 koppels was er één alleenstaande mevrouw aanwezig: “Mijn man is slecht te been, maar ik besloot toch alleen te komen”, glundert ze. “En ik beklaag het niet: ik heb me ferm geamuseerd!”

Deze feestavond bestond uit meer dan lekker eten en feest. “Bij de uitnodiging vroegen we de koppels om hun originele trouwfoto’s uit 1972 in te sturen. Die verwerkten we in een mooie presentatie die heel de avond werd vertoond. Je kan je de talrijke verwonderde blikken wel voorstellen”, glimlacht Sandra. “Op de tafels legden we ook wist-je-datjes uit 1972. Dat waren ideale ijsbrekers voor tafelgenoten die elkaar niet kenden.”

Volgend jaar terug

Aan de fotobooth was het soms even aanschuiven. “Onze avond was echt goedgevuld”, zegt oud-politieman Hubert Coutteau, die er samen met zijn Liliane poseert voor een mooi portret. “Het eten was lekker, de sfeer was perfect, we zagen enkele oude bekenden en konden gezellig bijbabbelen.”

Het concept slaat dus aan en wordt volgend jaar zeker voortgezet. “Absoluut”, zegt Sandra. “Wie in 1973 trouwde, krijgt rond eind september 2023 een uitnodiging.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.