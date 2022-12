5 jaar Machtig Middelkerke-foto’s tentoongesteld in Normandpark

Na 5 jaar zijn er 335 geregistreerde fotografen er werden er meer dan 100.000 foto’s ingestuurd. Deze tentoonstelling is dan ook een ode aan alle Machtig Middelkerke-fotografen. Machtig Middelkerke won in 2018 de Kortom Publieksprijs voor Overheidscommunicatie. De tentoonstelling is vrij toegankelijk in het prachtige kader van Magisch Middelkerke in het Normandpark.