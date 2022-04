36ste editie Stripfestival wordt helemaal anders: “Verspreid over meerdere events doorheen het jaar”

Het stripfestival in Middelkerke is al jaren een vaste waarde in de zomer. Dit jaar zou het de 36ste editie zijn, maar deze editie zal er helemaal ander uitzien. “Het wordt helemaal anders, maar we blijven wel verder doen met de strip”, zegt organisator Chris Cordier. Hij is de peetvader van de strip in Middelkerke en was vele jaren geleden één van de initiatiefnemers van het stripfestival. Nu is hij nog altijd bezeten van alles wat met strips te maken heeft. Hij kan het niet zomaar loslaten, het is een echte passie van hem.

Deze 36ste editie zal niet één groot festival zijn tijdens de zomer, maar zal verdeeld worden over verschillende evenementen. “Ik heb de voorbije 35 jaar al veel meegemaakt met het stripfestival”, zegt Chris. “35 edities hebben we al gedaan en elke keer kwamen tienduizenden mensen langs. Ik heb duizenden tekenaars ontmoet van over de hele wereld die in Middelkerke kwamen om hun albums te signeren. Het was voor sommige fans vaak aanschuiven in lange rijen om toch maar bij hun favoriete tekenaar te geraken. Zelfs vorig jaar, tijdens de coronapandemie, bezochten veel mensen het festival. Ik heb mooie tijden gehad en nu is het tijd om het rustiger aan te doen. Ik ben niet meer één van de jongste en wil graag van mijn familie kunnen genieten in de zomer. Daarom heb ik beslist om het stripfestival niet meer in de zomer te laten verlopen, maar om het te verspreiden. Ik stop er dus nog niet mee.”

Meet and greet met Paul Geerts

Stripliefhebbers moeten dus niet vrezen. Het stripfestival is niet helemaal weg. Er staan al een paar leuke dingen gepland voor deze zomer. Op 4 juni is er een champagnebeurs in De Branding en op 5 juni is er een meet and greet met Paul Geerts, ook in De Branding. Voor de gelegenheid worden vier luxe-edities van Suske en Wiske uitgegeven met nieuwe covers: ‘De gladde glipper’, ‘De poppenpakker’, ‘De rebelse Reinaert’ en een verrassingsalbum. Samen met die meet and greet staat ook een brunch gepland waar Chris zoveel mogelijk vrijwilligers en jobstudenten wil verzamelen die de voorbije 35 jaar meegeholpen hebben tijdens het stripfestival. “We zullen online een oproep lanceren om zoveel mogelijk van die mensen samen te brengen”, zegt Chris. “Sommige van die mensen heb ik al jaren niet meer gezien, dus ik kijk daar heel erg naar uit.”

Volledig scherm Eén van de stripmuren die je in Middelkerke kan terugvinden. Nieuwe stripmuren komen er jammer genoeg niet net als nieuwe stripstandbeelden. © Emelyne Six

Op 23 en 24 augustus is François Walthéry te gast in Middelkerke en komt er een speciale uitgave van zijn succesreeks Natasja, met ‘Het afgelegen eiland’. Met de opbrengst van de strip wil hij de slachtoffers van de natuurramp in Wallonië van vorig jaar helpen. “Op 23 augustus is het de bedoeling dat François een cheque zal overhandigen. Al het geld zal dan rechtstreeks naar de mensen in Wallonië gaan die de hulp nodig hebben”, vertelt Chris.

Paaseditie tijdens paasvakantie

Het stripfestival mag dan niet doorgaan tijdens de zomer, Chris is al aan het werken aan een paaseditie. “Volgend jaar willen we een kleinere versie van het stripfestival organiseren tijdens de paasvakantie. Het zal voor een kortere periode zijn en ook kleinschaliger met de focus op strips. De decors en randanimatie die we eerder deden zal er dus niet meer zijn. Ik wil me vooral focussen op de strips zelf en de verkoop ervan.”

Striphuis

Eén van de andere projecten waar Chris nu mee bezig is, is om een striphuis te bouwen in Middelkerke. “We hebben al de goedkeuring gekregen van de gemeente om een pand over te nemen in de Leopoldlaan waar het striphuis zal komen”, zegt Chris. “De bedoeling is dat we het nu helemaal ombouwen tot een echt striphuis die helemaal rond strips zal draaien. Ik hoop dat het tegen de zomer af zal geraken en we mensen zullen kunnen ontvangen. We zijn van plan om elke maand het striphuis in een ander thema te gooien en verschillende tekenaars te laten komen die hun albums kunnen signeren en workshops kunnen geven. Ik kijk er al heel erg naar uit om het striphuis te mogen openen en de fans te verwelkomen in Middelkerke.”