28 nieuwe korpsleden leggen eed af bij Lokale Politie Middelkerke

Diksmuide Zware brand vernielt woning in Diksmuide, hond blijft in vlammen: “Verschrik­ke­lijk, het zijn zo’n lieve mensen”

In de Amphoek in Esen bij Diksmuide is dinsdagochtend een zware brand ontstaan in de woning van een echtpaar. De bewoonster, die alleen thuis was, werd naar het ziekenhuis overgebracht. De hond des huizes overleefde de brand niet. “Dit is vreselijk, maar ik dank de brandweerlieden dat ze mijn huis konden redden", zegt buurman Bartosz.

13 december