25 minuten file op E40 richting Frankrijk door ongeval in Middelkerke: rechterrijstrook versperd

voetbal jupiler pro league Mateo Barac wil KV Oostende een handje helpen in degradatie­strijd: “Niks in het leven is makkelijk”

Eerste basisplaats en meteen een clean sheet. Mateo Barac (28) stond afgelopen weekend tegen Charleroi z'n mannetje in de driemansdefensie. “Mijn doel is om in élke wedstrijd de nul te houden", vertelt de Kroaat die deze winter op huurbasis is overgekomen naar KVO.