25 jaar culinair magazine De Boarebreker – Gastronomie & Toerisme. “De toerist van vandaag blijft niet langer vastgepind aan één bestemming”

De Boarebreker is een creatie in jaren negentig gesticht naar een idee van Peter Deseyn, toenmalig uitbater van brasserie Martinick, die samen met andere ondernemers een blad het leven schonken dat het horecaleven in de gemeente zou promoten. Het blad telde vooral horecagebonden publiciteit en culinair journalist Georges Keters zorgde voor de teksten. Het eerste nummer telde 38 pagina’s. Tien jaar later telde De Boarebreker zowat 100 pagina’s. Het blad werd later gestopt door onder meer de drukke bezigheden van de bestuursleden. In 2012 blies culinair en toeristisch journalist Georges Keters het blad nieuw leven in. Hij nam contact op met de twee nog restende pioniers Stefan Vander Espt (Ramblas) en Stefaan Lauwereins (Vlass). De Boarebreker kwam in nieuwe handen en werd herboren als De BOAREBREKER – Gastronomie & Toerisme. Het blad verschijnt intussen niet meer alleen in Middelkerke, maar krijgt intussen ook het gezelschap van de buurgemeenten, aansluitend reisreportages. “De toerist van vandaag blijft niet langer vastgepind aan één bestemming. Met Middelkerke als vlaggenschip en speerpunt blijft de horeca en handel en wandel dik in de kijker bij inwoners, tweede verblijvers, toeristen en dagjesmensen, met brede kijk over de gemeentegrenzen heen”, vertelt Georges Keters.