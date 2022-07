2000 mensen gaan helemaal los tijdens zomereditie Schlagerfestival

MiddelkerkeVrijdagavond 15 juli ging de eerste van twee concerten van het Schlagerfestival door. En het was één groot feest. De Proximus pop-up Arena zat vol feestende mensen. Vanavond, op zaterdag 16 juli, gaat de tweede avond van het Schlagerfestival door in een uitverkochte Proximus pop-up Arena.

Al vanaf het begin zat de sfeer goed. Laury Lynn, voor wie Middelkerke een tweede thuis is geworden, mocht starten. En dat deed ze met haar grote hit ‘Je hebt me 1.000 maal belogen’. “Het voelt voor mij toch extra speciaal om hier te mogen staan. Ik verblijf nu al een paar zomers in Middelkerke en ik voel me hier helemaal thuis. Om dan ook de show te mogen openen, vind ik geweldig. En om het podium te mogen delen met mijn jeugdliefde Bart Kaëll maakt het nog mooier.”

Passeerden nog op het podium waren SWOOP, Lindsay, Christoff, Bart Kaëll, Johan Veugelers, Sasha en Davy en Yves Segers. De Romeo’s sloten de avond af. Helemaal aan het eind kwamen alle artiesten nog één keer samen om ‘Thank you for the music’ van ABBA te zingen. En dat is niet het enige liedje die we te horen kregen van ABBA. Zo zong SWOOP een medley van ABBA-liedjes. Ook Rob De Nijs werd gezongen door Sasha en Davy. “Ik was hele grote fan van Rob De Nijs en daarom mocht zijn muziek niet ontbreken”, zegt Davy Gilles. “Het maakt het ook extra leuk om het te doen met mijn vrouw aan mij zijde. En om daarnaast ook met mijn kompanen van De Romeo’s te zingen, is geweldig.”

Voor Sasha en Davy was het ook een beetje thuiskomen in Middelkerke. “We komen hier vaak op vakantie met de kinderen. We hebben wat vrienden die hier wonen en komen dus vaak bij hen logeren. Een adresje waar we graag naartoe gaan is ‘t Koncept. Het ligt op de dijk tussen Middelkerke en Westende wat een rustig stuk is.”

Heel de avond dansten de mensen erop los. En geen Schlagerfestival zonder polonaise. Verschillende keren ontstond er een heuse polonaise en gingen de mensen dansend en zingend rond. De mensen hebben er heel erg van genoten.

Vrijdagavond was het eerste concert van twee. Vanavond 16 juli geven de artiesten opnieuw het beste van zichzelf in een uitverkochte Proximus Pop-up Arena. Ben je er niet geraakt? Dan heb je volgend jaar opnieuw een kans.

