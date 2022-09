Zone 30 rond Meulebeekse centrumscholen uitgebreid

Wevelgem/Wervik/Tielt/Ingelmunster/Menen Veertiger na 23 veroorde­lin­gen opnieuw terecht voor diefstal­len­reeks: “Zou zelf onwel worden als iemand mijn woning binnen­dringt.”

Zelfs zijn eigen huisarts in Wevelgem was niet veilig voor de grijpgrage handen van een 44-jarige man uit Wevelgem. Hij ging er in zijn dokterskabinet met ruim 6.000 euro cash geld en zijn dokterstas aan de haal. Voor die diefstal maar ook voor enkele andere in Deinze, Tielt, Waregem en Menen riskeert de Wevelgemnaar voor de correctionele rechtbank in Kortrijk een effectieve celstraf van 40 maanden en een boete. Hij liep al 23 veroordelingen op.

