Zeventien vluchtelingen verwelkomd in Ter Deeve: “Belangrijk dat ze nu even tot rust kunnen komen”

MeulebekeWoensdag werd op de gemeenteraad bekend gemaakt dat er nog geen Oekraïnse vluchtelingen opgevangen werden in Ter Deeve en dat de instroom traag op gang leek te komen , maar daar is snel verandering in gekomen. De voorbije twee dagen werden er liefst zeventien vluchtelingen verwelkomd in het voormalige woonzorgcentrum.

“Donderdagochtend kregen we een telefoontje van Fedasil”, zegt Eveline Depruyst van de dienst Welzijn. “Diezelfde dag nog is een gezin van vier aangekomen en ondertussen zijn daar nog eens dertien mensen bijgekomen. Een persoon is nog onderweg, waardoor we tegen maandag achttien mensen zullen opvangen in Ter Deeve. Het gaat telkens om gezinnen met kinderen. Er zitten vier kinderen bij tussen 11 en 14 jaar, maar er is ook een gezin met een kindje van een jaar oud.”

Quote Ze kunnen het prima met elkaar vinden, wat uiteraard een voordeel is van dit soort collectie­ve opvang.” Eveline Depruyst, Burger en Welzijn Meulebeke

De gezinnen worden volgens Eveline zo warm mogelijk opgevangen. “De kamers in Ter Deeve hebben we met de hulp van vrijwilligers zo huiselijk mogelijk ingericht, terwijl we ook eten en drinken voorzien hebben. Ze kunnen het bovendien prima met elkaar vinden, wat uiteraard een voordeel is van dit soort collectieve opvang. Ze geven ook aan dat ze erg dankbaar zijn en graag iets willen terug doen, maar nu is het belangrijk dat ze even tot rust kunnen komen, want per slot van rekening hebben ze een lange reis achter de rug.”

Nog zes kamers vrij

Er zijn nog zes kamers over in Ter Deeve, dus afhankelijk van de samenstelling van de gezinnen kunnen er mogelijk nog meer mensen opgevangen worden. Nog volgens Depruyst verblijven er elders in de gemeente nog een drietal vluchtelingen, die via via bij kennissen terecht zijn gekomen. Twintig Meulebekenaars hebben zich via #PlekVrij ook aangemeld voor opvang bij hen thuis, maar die plaatsen zijn voorlopig nog niet geactiveerd.

