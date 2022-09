Zestig dappere renners op zesde Bèreretrokoers ondanks regenweer

Bij de start van de kinderkoers om 14.30 uur was het nog net droog, maar kort daarop gingen de hemelsluizen open. “We hebben toch enkele echte flandriens onder onze jongsten, want 36 kleuters hebben toch de regen getrotseerd”, zegt Thierry Verbrugghe van het organiserende comité. “Helaas stopte het niet met regenen, waardoor we ook vreesden dat de Bereretrokoers in het water zou vallen. Toch zijn er zestig renners aan de start verschenen, in de regen. Daar zijn we dankbaar voor. En eenmaal de koers bezig was, stopte het dan toch met regenen en kwamen er ook heel wat toeschouwers een kijkje nemen. Daardoor hadden we uiteindelijk toch een mooie editie.”