Wietplantage telde maar liefst 3.500 plantjes

De omvang van de plantage in het hoekpand in de Tieltstraat in Meulebeke blijkt redelijk aanzienlijk te zijn. Naast 217 oogstklare planten stonden nog eens 3.500 kleinere onvolgroeide wietplantjes. De verantwoordelijken tapten ook illegaal elektriciteit af. Het was de verhuurder van het huis die de plantage zaterdagnamiddag per toeval ontdekte nadat hij een raam zag open staan. In tijden van energiecrisis wilde hij de huurder daarover aanspreken. Maar de huurder maakte zich meteen uit de voeten en de verhuurder stootte op een pand vol wietplanten. De politie was nadien uren in de weer tot na middernacht om sporenonderzoek te doen en een deel van de plantjes al weg te halen.