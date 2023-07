Werken Gentstraat gaan nieuwe fase in

KIJK. Bert tekent met de Barakke terug present op Tomorrow­land: “Dimitri Vegas & Like Mike mogen bedienen”

De komende twee weekends palmt Tomorrowland opnieuw domein De Schorre in Boom en ook nu is er een Izegems tintje aan het festival. Bert Deplae tekent opnieuw present met zijn Bier Barakke in de backstage van camping Dreamville, waar hij de artiesten van drank voorziet.