Wendy lanceert crowdfunding om operatie voor lievelingspaard Goldy te betalen: “Hij hielp me door mijn depressie heen”

MeulebekeHet nieuwe jaar is voor Wendy Klijn (29) allesbehalve feestelijk gestart. Haar lievelingspaard Goldy moest door een gekantelde dikke darm in allerijl onder het mes of het dier zou het niet overleven. Een spoedoperatie bracht beterschap, al wisten de studente vroedkunde en haar gedeeltelijk invalide man Patrick dat ze de bijbehorende kosten niet zomaar zouden kunnen betalen. Een crowdfundingsactie moet de druk op het koppel nu wat verlichten. “Goldy is mijn maatje, mijn alles die me op de been houdt. Voor hem zijn we zelfs van Nederland naar Meulebeke verhuisd.”