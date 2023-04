WEER. Vanochtend kans op lichte regen en redelijk helder weer in Meulebeke

“Een groot bruin brood en een sprookje aub”: leerlingen lezen voor in de bakkerij, apotheek of aan de kerk

Wie vrijdag in Izegem, Emelgem of Ingelmunster een brood kwam kopen, medicijn haalde of trek had in een frietje kon daar een gratis stukje literatuur bij krijgen. De leerlingen van verschillende Prizma-scholen lazen met plezier een stukje voor aan voorbijgangers.