WEER. Vanochtend kans op bewolking in Meulebeke

Sabrina (49) schrijft boek over moeizaam herstel na traumati­sche levensge­beur­te­nis: “Het was tijdens een kerstfeest­je van de jeugdbewe­ging”

De Tieltse Sabrina Duyck (49) heeft met ‘Ontsluiting’ een autobiografisch boek klaar over haar moeizame weg naar psychologisch herstel. Sabrina werd op haar veertiende brutaal verkracht, maar verzweeg dat voor de wereld. Achtentwintig jaar later besloot de mama van twee om psychologische hulp te zoeken, maar dat liep fout en leidde tot een gedwongen, onterechte opname waardoor de schade zelfs groter werd. “Ik dacht dat het mijn schuld was dat ik opgesloten zat, omdat ik er niet had durven over te praten.”