WEER. Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Meulebeke

Kleinzoon gecrashte Amerikaan­se oorlogspi­loot bezoekt nakomelin­gen van Izegems gezin waar hij tijdens de oorlog schuilde

De Tweede Wereldoorlog geeft na bijna tachtig jaar nog altijd geheimen prijs, ook in Izegem. De kleinzoon van de Amerikaanse piloot Albert Kite bracht een bezoek aan de stad om het onderduikadres waar hij opgevangen werd na een crash even te bezoeken. “Een boeiend verhaal dat alweer een mooie aanvulling is voor de archieven”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA), die zorgde voor een ontvangst in het stadhuis.