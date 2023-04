WEER. Vanochtend bewolking in Meulebeke

Openlesdag in hogeschool Vives

Hogeschool Vives houdt op woensdag 26 april een openlesdag in haar Roeselaarse campus. Van 14 tot 17 uur kan je er echt proeven van een lesdag door een les mee te volgen en krijg je ook de kans om het leven op de campus te ervaren. In Roeselare biedt Vives opleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg en technology aan. Inschrijven voor de openlesdag kan via www.vives.be.