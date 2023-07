WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Meulebeke vandaag

Gelijk­vloers rijwoning brandt volledig uit, net nadat bewoner is verhuisd: “De vlammen sloegen door de voordeur naar buiten”

Langs de Noordlaan in Roeselare is maandagochtend brand ontstaan op het gelijkvloers van een rijwoning. “Onze buurman is nog maar sinds zondag verhuisd, nadat hij pas was vrijgelaten uit de gevangenis”, klinkt het bij omwonenden. De bewoner in kwestie zou ‘s ochtends nog gezien geweest zijn aan het huis.