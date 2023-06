WEER. Helder weer in Meulebeke vanochtend

Neen, de schilder van deze wegmarke­rin­gen keek niet te diep in het glas: “We volgen gewoon de wegcode”

Had de persoon die de nieuwe wegmarkeringen aanbracht op de Hoogleedsesteenweg in Roeselare een glaasje te veel op? Je zou het durven denken, want de belijning lijkt wel over de straat te zwalpen. Toch gaat het niet om een fout, zo horen we bij mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V).