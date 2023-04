WEER. Helder weer in Meulebeke vanochtend

Na Ingelmun­ster, nu ook infoavond rond cybercrimi­na­li­teit in Meulebeke: “We willen elke gemeente aan bod laten komen”

De roadshow ‘Hoe herken je online fraude?’, een initiatief van de politiezone Midow, is aan z’n tweede editie toe. Halfweg januari tekenden 250 mensen in Ingelmunster present voor de kick-off, donderdag 27 april is Meulebeke aan de beurt. “In onze politiezone werden in 2021 bijna 250 mensen opgelicht voor een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro”, klinkt het.