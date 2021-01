We zagen ze nog nooit zo veel vliegen: tien opmerkelijke Belgische UFO-meldingen uit 2020 verklaard

Brugge INTERVIEW. Gouverneur Carl Decaluwé blikt terug op coronajaar 2020: “Geef mij maar een aanpak op z’n Chinees: 16 weken alles op slot”

31 december “Als gouverneur kom ik alleen in beeld als het slecht gaat. Geen probleem voor mij, maar de bagger die ik soms over me heen krijg... Ik voer ook alleen maar uit wat er op federaal niveau wordt beslist hé.” Provinciegouverneur Carl Decaluwé stond in 2020 meer dan eens in het oog van de storm. In een uitgebreid gesprek blikt ‘de sheriff’ terug op een jaar waarin hij zelfs wekenlang politiebescherming kreeg na een reeks bedreigingen. “Ik ben ook maar een mens. Mijn kleindochter Lea is in juni geboren en ik heb ze tot op vandaag amper vastgepakt. Dus ja, ook voor mij zijn dit moeilijke tijden.” Meer verhalen uit West-Vlaanderen in de reeks ‘De 20 van 20’, lees je hier.