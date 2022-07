Was het nu ‘kindje’ of ‘kitten’? Hulpdiensten rukken massaal uit voor baby op dak, maar schuldige zit bij aankomst alweer gezellig thuis

Rond 23.15 uur riep Patsy uit de Paanderstraat in Meulebeke de hulp in van de brandweer om kitten Ursus, amper drie maanden oud, van het dak te halen. “Via het dakvenster was de poes op het dak geklommen. Ze liep heen en weer en raakte vast onder de zonnepanelen op het dak. Ze bleef maar miauwen en we konden ze zelf niet redden. Daarom belde ik het noodnummer 112. Ik was rustig en meldde dat een ‘kitten’ op het dak zat.”

Quote De man aan de andere kant van de lijn stelde zich ook geen vragen. Hij vroeg zich niet af hoe een baby van 3 maanden op een dak kon zijn terechtge­ko­men Patsy

Groot was de verbazing van Patsy en haar echtgenoot Yves toen enkele minuten later een mugteam, een ambulance en enkele brandweerwagens voor de deur arriveerden. In de noodcentrale was begrepen dat een ‘kind’ van drie maanden op het dak vast zat. “Dan zou ik toch wel wat meer in paniek zijn geweest”, bedenkt Patsy. “Veroorzaakte mijn dialect de spraakverwarring? Ik weet het niet. De man aan de andere kant van de lijn stelde zich ook geen vragen. Hij vroeg zich niet af hoe een baby van 3 maanden op een dak kon zijn terechtgekomen. Hij vroeg gewoon hoe hoog het dak was.”

Nog vooraleer de brandweer ter plaatse was, had Patsy bovendien de oproep al geannuleerd. “Mijn man had een ladder in het tuinhuis genomen en was erin geslaagd om Ursus, die ondertussen wat lager op het dak zat, te redden”, legt ze uit. “Een interventie van de hulpdiensten was dus eigenlijk niet meer nodig.” De geannuleerde oproep kwam net te laat om de interventie te voorkomen, maar zorgde er wel voor dat het RED-team, gespecialiseerd in reddingen op hoogte of diepte, niet moest uitrukken.

En Ursus? Die dartelde vrijdag al opnieuw speels in het rond bij haar kleine baasjes Janne en Tille. “Het is een echte speelvogel”, klinkt het. “Heel anders dan ons andere poesje. Dat is veel banger en heeft zich nu ondertussen waarschijnlijk weeral ergens verstopt.”

