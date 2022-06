Vzw Dynamica viert halve eeuw met belevingsnamiddag: “Geen hokjesdenken, maar samen genieten”

Dynamica stamt uit 1971 en was dus vorig jaar al aan zijn gouden jubileum toe, maar vieren kon door corona toen niet. “We zijn indertijd opgericht als de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten”, weet huidig voorzitter Marleen Van Hauwaert. “De insteek was en is om minder mobiele mensen en personen met een beperking onder begeleiding aan sport te laten doen. Ondertussen doen we veel meer en organiseren we allerhande activiteiten voor hen. Bedoeling is om hun integratie in de maatschappij zo makkelijk mogelijk te maken. Ook valide mensen zijn bij ons welkom, want we doen niet aan hokjesdenken.”