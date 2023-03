Vrouw wijkt uit voor overstekende kat en belandt met auto in beek

Aanleg veilige fietspaden op Deinse­steen­weg ten vroegste voor 2025: “Opvangen regenwater bleek moeilijke oefening”

De Deinsesteenweg tussen Tielt en Aarsele zal ten vroegste in 2025 heraangelegd worden. Het wegdek is al langer in slechte staat en de fietsers moeten het stellen met smalle, onafgescheiden fietspaden. Al in 2019 werd budget vrijgemaakt voor een heraanleg, maar vier jaar later is er weinig veranderd. Filip Demey van het gelijknamige studiebureau legt uit hoe dat komt.