Vrouw rijdt 9-jarige jongen op step aan en pleegt vluchtmisdrijf: “Ah je hebt niks? Salu’”

Leon Vandemaele(9) uit Meulebeke wilde dinsdagnamiddag een kerstkaartje in de brievenbus van een vriend steken en ging er met zijn step naartoe. Toen hij in de Baronielaan wilde oversteken op het zebrapad liep het verkeerd. “Een wagen stopte om Leon te laten oversteken, maar toen werd hij aangereden door een auto die uit de andere richting kwam”, vertelt papa Kristof. “Leon was meteen na de aanrijding opnieuw overeind gekrabbeld. De bestuurster, een iets oudere dame, snauwde hem toe dat hij beter uit zijn doppen moest kijken. Ze bekeek mijn zoon vluchtig en zei nog: ‘Ah je hebt niks, ik ben gehaast, salu’.” Nochtans liep Leon heel wat schaafwonden op in zijn gezicht en over zijn hele lichaam.” Kristof Vandemaele is erg verontwaardigd over de achteloze manier waarop de vrouw zijn gewonde zoon aan zijn lot overliet. “Ik kwam net thuis toen ik mijn zoon, vergezeld van de andere bestuurster, wenend zag thuis komen”, gaat hij verder. “Wie doet nu zoiets, nadat hij een 9-jarige jongen heeft aangereden? Dan blijf je toch ter plaatse? Leon was erg geschrokken en vroeg me of hij in fout was, maar natuurlijk was hij dat niet. Gelukkig kon de bestuurster die eerder was gestopt om hem over te laten, de nummerplaat noteren. Ik heb dan meteen de hulpdiensten en de politie gebeld.” Leon liep vooral schaafwonden op, maar moet toch een nachtje in het ziekenhuis blijven. “Ze hebben ook een CT-scan genomen. Mogelijk heeft hij een lichte hersenschudding opgelopen.”