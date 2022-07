Vrijwilligers blikken jaar na wateroverlast in Wallonië terug op ramp: “Er zijn vriendschappen uit die ellende ontstaan”

Izegem Zomerbar d’Oude Velomoake­rie combineert Provence-ge­voel met een vleugje wielerge­schie­de­nis

Genieten van de rust in een groene oase in hartje Izegem en gelijktijdig ook een vleugje wielergeschiedenis opsnuiven. Het kan deze zomer dankzij Pascal Vandenbroucke. In de tuin van polyvalente zaal d’Oude Velomoakerie, in de schaduw van de Heilig Hartkerk, bouwde hij voor het derde jaar op rij een sfeervolle zomerbar uit. “Heel bewust maak ik weinig reclame. Ik houd van de familiale sfeer in mijn verborgen Izegemse parel en die wil ik dan ook bewaren”, aldus Pascal.

