Vriendin geslagen met schroevendraaier: man riskeert 18 maanden cel

Meulebeke Meulebeek­se Patrick en Christa zorgden tien zomers voor Oekraïense zusjes, nu vrezen ze voor hun leven: “Elke dag bang afwachten”

Terwijl de oorlog in Oekraïne elke dag meer levens eist en de bombardementen in hevigheid toenemen, vrezen Patrick Lagae en Christa Coriez uit Meulebeke voor het leven van tweelingzussen Anastasiya, Oksana en hun oudere zus Tanya. Ze gaven hen als ‘Tsjernobylkinderen’ tien jaar lang elke zomer onderdak in ons land. “Nu schuilen de meisjes ondergronds en is het elke dag bang afwachten”, zucht Patrick. “Het zijn geen makkelijke telefoontjes. Tijdens onze gesprekken horen we soms de bommen op de achtergrond vallen.”

3 maart