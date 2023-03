Voorjaarskermis verhuist naar Holdestraat

Gezocht: vrijwilli­ge chauffeurs voor Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is op zoek naar vrijwillige chauffeurs. Beschik je over een rijbewijs B en een groot hart? Dan kan je het verschil maken door senioren en minder mobiele personen veilig tot op hun afspraak bij de dokter, de mutualiteit, vrienden, ... en/of terug thuis te brengen. In ruil krijg je een onkostenvergoeding per gereden kilometer (gemiddeld €0,40/km) die begint te lopen vanaf het moment dat je je woning verlaat en eindigt wanneer je terugkomt, een omniumverzekering voor je wagen tijdens de trajecten, leuk gezelschap tijdens de rit en een reputatie als barmhartige samaritaan! Interesse? Neem dan contact op met 051/27.27.13.