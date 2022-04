Voorbereidende werken voor heraanleg Meulebeekse Markt van start

Roeselare HAP Foodtruck­fes­ti­val doet Sint-Sebastiaan­s­park opnieuw aan

Het Roeselaarse Sint-Sebastiaanspark wordt deze zomer opnieuw omgeturnd tot een sfeervol openluchtrestaurant. Dat dankzij Hap Food Festival dat er van vrijdag 22 juli tot en met zondag 24 juli opnieuw neerstrijkt. Door de coronacrisis is het ondertussen even geleden, maar in het verleden lokte het festival telkens heel wat volk naar het park langs de Kattenstraat. Hap Food Festival wordt dit jaar veel meer dan een resem foodtrucks die zich tijdelijk in het park parkeren en gerechten uit alle hoeken van de wereld serveren. Zo mag je je op vrijdag 22 juli verwachten aan een afterworkparty met dj. Op zaterdag 23 juli is r muziek dankzij akoestische muzikanten en bekende artiesten en staan er ook workshops met chefs en sommeliers rond streetfood op de planning. Op zondag24 juli tot slot ligt de focus op de jonge gezinnen met een Bumba Kinderdorp.

