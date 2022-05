Voorbereidende werken Markt gaan nieuwe fase in

Roeselare Roeselare zoekt monitoren voor vakantie­wer­king

Stad Roeselare is nog volop op zoek naar vrijwilligers om haar vakantiewerkingen tijdens de zomervakantie draaiende te houden. Wil je graag als moni een handje toesteken op de speelpleinwerking? Of liever een leuk themakampje in goeie banen leiden? En word je dit jaar 16 of ben je ouder? Alle info en inschrijven via https://jeugd.roeselare.be/animator.

