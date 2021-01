Vlamingen willen met zelfgemaakte boot van zeven vierkante meter Atlantische Oceaan over: “Overleven op gevriesdroogde voeding en gezuiverd zeewater”

Izegem/Ingelmunster “Schiet me dood”: drugsver­slaaf­de overvaller is wanhoop nabij bij arrestatie

19 januari “Schiet me dood!” Dat vroeg een 26-jarige jongeman uit Izegem bij zijn arrestatie nadat hij in maart 2020 voor de tweede keer in twee dagen in Ingelmunster een overval op een krantenwinkel had gepleegd. Verslaafd aan drank, drugs en gokken wist hij van geen hout meer pijlen maken. Hij verscheen dinsdag voor de rechter in Kortrijk.